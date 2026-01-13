Vera asta per Matteo Dagasso Da settimane si parla di Matteo Dagasso, talento del Pescara e della Nazionale Under 21, considerato un potenziale obiettivo per diverse società di Serie A e B. La sua crescita e le prestazioni lo rendono uno dei profili più seguiti nel panorama calcistico giovanile italiano, alimentando interesse e speculazioni sul suo futuro.

Da settimane parliamo di un Matteo Dagasso, gioiellino del Pescara e della Nazionale Under 21, come dell'oggetto dei desideri di più società, in Serie A e in B. E sono davvero tutti pazzi per l'Azzurrino classe 2004, che in questa sessione invernale di mercato 2026 è uno dei giocatori più. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Cagliari, che concorrenza per Dagasso. Altri due club sul talento; Dagasso Cagliari, prevista una call con il Pescara! Le novità.

Dagasso, parla l'agente: "Ricorda Barella. Ma per ora l'idea è proseguire a Pescara" - Tra i giovani di spicco della Serie B c'è sicuramente Matteo Dagasso, giovane centrocampista del Pescara che non solo si sta confermando su livelli importanti in campionato - tuttomercatoweb.com

Dagasso, futuro da definire: Cagliari e Lecce lo seguono, ma può restare a Pescara - Il giovane talento del Pescara è infatti uno dei profili più seguiti in ottica mercato, con Cagliari e Lecce che hanno già ... tuttomercatoweb.com

