Venturini | Impensabile un sindaco imposto dalle segreterie di partito Io resto civico | VIDEO
Simone Venturini, assessore al Turismo e alla Coesione sociale di Venezia, sottolinea la sua posizione di candidato civico per il ruolo di sindaco. Rifiuta l’idea di un incarico imposto dalle segreterie di partito e preferisce mantenere un profilo indipendente. Pur non confermando la sua candidatura alle prossime elezioni comunali, ribadisce l’importanza di un impegno libero da logiche di partito, evidenziando la scelta di non partecipare alle regionali nonostante le offerte ricevute.
Candidato sindaco di Venezia per il centrodestra? L'assessore al Turismo e alla Coesione sociale, Simone Venturini, non si sbilancia sulle prossime elezioni comunali in programma in primavera, ma ribadisce chiaro un concetto: «Ho scelto di non correre alle regionali nonostante le mille proposte. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Elezioni comunali, Simone Venturini: «Sindaco? Non escludo di stare con Zaia, se lui correrà» - Dopo le elezioni regionali, però, le quotazioni di Luca Zaia come candidato sindaco a Venezia sono salite vertiginosamente: ... ilgazzettino.it
