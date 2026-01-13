Ventenne lotta con il padre e salva la mamma dallo stupro

Da ilrestodelcarlino.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 20 anni interviene per difendere la madre da un tentativo di violenza da parte del padre, che cercava di costringerla ad un rapporto sessuale. L’uomo ha agito per proteggere la donna, intervenendo immediatamente per fermare l’aggressore e mettere in sicurezza la famiglia. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi e della tutela delle vittime di violenza domestica.

Voleva costringere la moglie ad avere un rapporto sessuale: l’ha gettata a terra, le ha stretto una mano attorno al collo per impedirle di gridare, le ha premuto le dita sugli occhi mentre le strappava i vestiti. In difesa della donna, una 46enne, è intervenuto il figlio di 20 anni della coppia che ha ingaggiato una colluttazione col padre, 56 anni, facendolo scappare da casa prima dell’arrivo dei carabinieri. È successo nella tarda serata di domenica a San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia. I militari hanno appurato numerosi maltrattamenti, il 56enne è stato quindi arrestato e portato in carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ventenne lotta con il padre e salva la mamma dallo stupro

© Ilrestodelcarlino.it - Ventenne lotta con il padre e salva la mamma dallo stupro

Leggi anche: Accusato di stupro sui figli di 3 e 4 anni, padre va a processo con l’amico: la mamma lo aveva già denunciato

Leggi anche: Accusato di stupro sui figli di 3 e 4 anni, padre va a processo con l’amico: la mamma lo aveva già denunciato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ventenne lotta con il padre e salva la mamma dallo stupro.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.