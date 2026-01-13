Vent’anni senza Marino Guidi il comico dal cuore grande Il ricordo della moglie Laura Landonio

A vent’anni dalla scomparsa di Marino Guidi, Legnano rende omaggio a uno dei suoi talenti più amati. Ricordato per la sua ironia genuina e il cuore generoso, Guidi ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama comico locale, contribuendo a far sorridere e riflettere intere generazioni. La memoria del suo talento e della sua umanità rimane viva tra chi lo ha conosciuto e apprezzato.

Legnano, 13 gennaio 2026 – A vent’anni dalla scomparsa di Marino Guidi, Legnano torna a ricordare uno dei suoi talenti più luminosi, un comico dal cuore grande che ha saputo far ridere generazioni grazie alla sua ironia istintiva, pulita, capace di trasformare il quotidiano in uno spettacolo irresistibile. Marino se ne andò il 18 gennaio 2006, improvvisamente, a soli 49 anni. Una perdita che, ancora oggi, lascia un vuoto profondo in chi lo ha conosciuto e amato. Prima fra tutti la moglie, Laura Landonio, che custodisce con delicatezza e forza la memoria di un uomo che non era solo un artista, ma un compagno dal sorriso contagioso e dalla generosità incondizionata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vent’anni senza Marino Guidi, il comico dal cuore grande. Il ricordo della moglie Laura Landonio Leggi anche: Affi festeggia i vent’anni della Biblioteca comunale: dall’ex stazione a cuore culturale del paese Leggi anche: Omaggio a “il sindaco”, il ricordo di Luigi Zappa a vent’anni dall’addio: “Era il papà di Merate” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. In Italia, negli ultimi vent’anni, il lavoro ha seguito una traiettoria molto diversa a seconda dell’età. L’occupazione tra gli over 50 è cresciuta in modo continuo, mentre quella dei giovani è rimasta ferma o è diminuita. Non è un paradosso, né il risultato di una ge - facebook.com facebook Chalamet: “Marty Supreme mi ricorda l’ambizione dei vent’anni, quando non accettavo i no” x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.