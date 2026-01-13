Venezuela’s government says over 400 people freed from prison

Il governo venezuelano ha annunciato che oltre 400 persone sono state rilasciate dalle carceri del paese. Questa comunicazione è stata fatta dal dirigente Jorge Rodriguez, che ha specificato il numero di detenuti liberati. La notizia rappresenta un aggiornamento importante sulla situazione carceraria in Venezuela, offrendo un quadro sulla gestione delle strutture penitenziarie e sulle recenti decisioni del governo.

Jan 13 (Reuters) - Venezuela’s top lawmaker Jorge Rodriguez said on Tuesday that over 400 people had been freed from prison.Venezuelan authorities have announced a series. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

