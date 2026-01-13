Venezuela’s government says over 400 people freed from prison

Il governo venezuelano ha annunciato che oltre 400 persone sono state rilasciate dalle carceri del paese. Questa comunicazione è stata fatta dal dirigente Jorge Rodriguez, che ha specificato il numero di detenuti liberati. La notizia rappresenta un aggiornamento importante sulla situazione carceraria in Venezuela, offrendo un quadro sulla gestione delle strutture penitenziarie e sulle recenti decisioni del governo.

Jan 13 (Reuters) - Venezuela’s top lawmaker Jorge Rodriguez said on Tuesday that over 400 people had been freed from prison.Venezuelan authorities have announced a series. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Venezuela’s government says over 400 people freed from prison Leggi anche: Venezuela opposition members freed in prisoner release Leggi anche: Families anxiously wait for prisoners to be released in Venezuela, just nine freed La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Venezuela releases dozens of post-election detainees on Christmas The political situation in Venezuela and the growing tension between Nicolás Maduro’s government and Donald Trump’s administration are attracting international attention following the United States’ military deployment in the Caribbean, under the pretext of - facebook.com facebook Il paese è pacificato e attende solo di accogliere gli investitori e i turisti. Parola del suo presidente reggente, Donald J. Trump Security Alert: Venezuela: January 10, 2026: Do Not Travel to Venezuela; Depart Immediately x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.