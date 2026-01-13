**Venezuela | Meloni ' bentornati a casa' **

Giorgia Meloni ha commentato il ritorno di Alberto Trentini e Mari Burlò dal Venezuela, scrivendo su Facebook

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Bentornati a casa". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando il video che documenta lo sbarco all'aeroporto di Ciampino di Alberto Trentini e Mari Burlò di ritorno dal Venezuela e l'abbraccio con i loro familiari, rispettivamente la mamma e i figli. Poi l'incontro nella saletta dello scalo con la premier e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Da parte dei due italiani il ringraziamento per aver visto terminare questa triste e drammatica esperienza. "Avete del tempo da recuperare", le parole di Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Venezuela: Meloni, 'bentornati a casa'** Leggi anche: Finalmente a casa, bentornati: Trentini e Burlò atterrati a Ciampino, ad accoglierli Meloni, Tajani e mamma Armanda Leggi anche: Conte in regia, Lobotka in campo: bentornati La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Alberto Trentini è stato liberato | DIRETTA; Trentini e Burlò a casa. Tajani e Meloni “aprono” al Venezuela; FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: «VENEZUELA. SCURRIA (FDI): TRENTINI E BURLÓ LIBERI. GIORNO DI FESTA PER FAMIGLIE, PER L’ITALIA, PER CHI CREDE NELLA LIBERTÀ. Venezuela: liberati Alberto Trentini e Mario Burlò. Meloni, “gioia e soddisfazione”. Tajani, “presto rientreranno in Italia” - “Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas. agensir.it

