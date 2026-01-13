Venezuela Machado da Trump giovedì

Giovedì, il presidente degli Stati Uniti incontrerà alla Casa Bianca Corina Machado, figura di spicco dell’opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace. La visita si svolgerà dopodomani alle 8.00 e rappresenta un momento importante nel contesto delle relazioni tra Stati Uniti e Venezuela, con possibili ripercussioni sul panorama politico regionale.

8.00 Il presidente Usa riceverà alla Casa Bianca dopodomani Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana antiMaduro e premio Nobel per la pace. Machado si è detta nei giorni scorsi pronta a condividere con Trump il Nobel in un incontro personale, che ora sarebbe imminente. Lo scrive Le Figaro. Sul piano politico, dopo la cattura Usa del presidente venezuelano Maduro, al suo posto ad interim la vsua vice Rodriguez,che ha avviato scarcerazioni, firmato con gli Usa un patto sul petrolio e annunciato "nuova agenda" con Ue. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Trump says he will meet with Venezuela’s Machado next week Leggi anche: Venezuela, Machado vola a Washington, missione ‘far cambiare idea a Trump’ La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Trump to meet Venezuela’s Machado on Thursday, White House official says - WASHINGTON, Jan 12 (Reuters) - internazionale.it

Venezuela, Washington Post: “No di Trump a Machado per aver accettato il Nobel” - Il presidente Usa non sostiene la leader dell'opposizione Maria Corina Machado come leader ad interim del Venezuela a causa del Nobel per la Pace che Trump sosteneva di meritare. tg24.sky.it

María Corina Machado vuole dare il suo Nobel per la Pace a Trump - La leader dell’opposizione venezuelana, María Corina Machado, sta cercando in tutti i modi di dare al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, o quanto meno di condividere con lui, il premio Nobel p ... ilpost.it

Venezuela’s Machado: ‘I Spoke With Trump on Nobel Announcement Day’

Stretta di mano e foto di rito, al termine dell'incontro che si è svolto lunedì mattina nel Palazzo apostolico vaticano tra Papa Leone XIV e Maria Corina Machado, l'ex deputata dell'Assemblea nazionale del Venezuela, insignita nell'ottobre 2025 del Premio Nobe - facebook.com facebook

Il Papa incontra Machado: appello per i prigionieri politici e la democrazia in Venezuela. Il video x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.