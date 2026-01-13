Venezuela Machado da Trump giovedì

Giovedì, il presidente degli Stati Uniti incontrerà alla Casa Bianca Corina Machado, figura di spicco dell’opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace. La visita si svolgerà dopodomani alle 8.00 e rappresenta un momento importante nel contesto delle relazioni tra Stati Uniti e Venezuela, con possibili ripercussioni sul panorama politico regionale.

8.00 Il presidente Usa riceverà alla Casa Bianca dopodomani Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana antiMaduro e premio Nobel per la pace. Machado si è detta nei giorni scorsi pronta a condividere con Trump il Nobel in un incontro personale, che ora sarebbe imminente. Lo scrive Le Figaro. Sul piano politico, dopo la cattura Usa del presidente venezuelano Maduro, al suo posto ad interim la vsua vice Rodriguez,che ha avviato scarcerazioni, firmato con gli Usa un patto sul petrolio e annunciato "nuova agenda" con Ue. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

