Venezuela l’inviata di Quarta Repubblica insultata alla manifestazione pro Maduro

Durante una manifestazione pro Maduro a Roma, una giornalista di “Quarta Repubblica” è stata vittima di insulti e aggressioni da parte di alcuni manifestanti, alcuni dei quali a volto coperto. L’episodio si è verificato in piazza di Santa Maria Maggiore, dove si sono registrati momenti di tensione. L’evento evidenzia le delicate dinamiche politiche e sociali legate a questa manifestazione e il rischio di escalation in contesti di protesta.

Rete 4 ‘richiama’ Quarta Repubblica per la situazione in Venezuela - Rete 4 modifica il palinsesto di sabato 3 gennaio 2026 per la situazione in Venezuela. davidemaggio.it

Rete 4 stravolge il sabato sera: speciale Quarta Repubblica sulla crisi in Venezuela al posto di Johnny Stecchino - Rete 4 modifica il palinsesto del primo sabato del 2026 e richiama Quarta Repubblica in prima serata per seguire in diretta l’escalation della crisi in Venezuela dopo l’attacco militare degli Stati Un ... corrieredellumbria.it

Ma la violenza di quei quattro gatti che erano in piazza pro Maduro contro due ragazzi venezuelani e l’inviata di @QuartoGrado Incommentabile. x.com

Il punto in diretta sulla liberazione del cooperante italiano dopo 423 giorni di detenzione in Venezuela. Con l’inviata Sara Gandolfi, Fabrizio Caccia, Carlo Verdelli - conduce Maria Serena Natale - facebook.com facebook

