Venezuela l’inviata di Quarta Repubblica insultata alla manifestazione pro Maduro

Da tgcom24.mediaset.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una manifestazione pro Maduro a Roma, una giornalista di “Quarta Repubblica” è stata vittima di insulti e aggressioni da parte di alcuni manifestanti, alcuni dei quali a volto coperto. L’episodio si è verificato in piazza di Santa Maria Maggiore, dove si sono registrati momenti di tensione. L’evento evidenzia le delicate dinamiche politiche e sociali legate a questa manifestazione e il rischio di escalation in contesti di protesta.

I manifestanti, alcuni a volto coperto, hanno spinto e cacciato con aggressività la giornalista in piazza di Santa Maria Maggiore a Roma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

venezuela l8217inviata di quarta repubblica insultata alla manifestazione pro maduro

© Tgcom24.mediaset.it - Venezuela, l’inviata di “Quarta Repubblica” insultata alla manifestazione pro Maduro

Leggi anche: Roma, manifestazione pro-Venezuela in piazza Barberini: “Liberate Maduro”

Leggi anche: Da pro-Pal a pro-Maduro: a Milano la manifestazione degli antagonisti che appoggiano il regime venezuelano (video)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

venezuela l8217inviata quarta repubblicaUsa-Venezuela, su Rete 4 il 3 dicembre Quarta Repubblica in onda al posto di Johnny Stecchino: il palinsesto - Rete 4 anticipa l'appuntamento con Quarta Repubblica a seguito dell'attacco degli Usa in Venezuela: cosa cambia nel palinsesto del 3 dicembre ... virgilio.it

venezuela l8217inviata quarta repubblicaRete 4 ‘richiama’ Quarta Repubblica per la situazione in Venezuela - Rete 4 modifica il palinsesto di sabato 3 gennaio 2026 per la situazione in Venezuela. davidemaggio.it

venezuela l8217inviata quarta repubblicaRete 4 stravolge il sabato sera: speciale Quarta Repubblica sulla crisi in Venezuela al posto di Johnny Stecchino - Rete 4 modifica il palinsesto del primo sabato del 2026 e richiama Quarta Repubblica in prima serata per seguire in diretta l’escalation della crisi in Venezuela dopo l’attacco militare degli Stati Un ... corrieredellumbria.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.