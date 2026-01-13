Venezuela la figlia di Mario Burlò | Recupereremo tutto il tempo perso

Dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela, Mario Burlò e Alberto Trentini sono tornati in Italia, accolti a Roma dalla premier Meloni e dal ministro Tajani. La figlia di Burlò ha dichiarato che la famiglia recupererà il tempo perso, segnato da un lungo periodo di incertezza e attesa. La vicenda ha suscitato attenzione internazionale, sottolineando l’importanza del dialogo e della diplomazia per la tutela dei cittadini italiani all’estero.

Mario Burlò scarcerato in Venezuela, la figlia Gianna: «Mi sono tatuata la sua foto sul braccio, era un modo per sentirlo vicino» - La figlia 21enne dell'imprenditore torinese detenuto per 14 mesi a Caracas: «Avremo un sacco di cose da dirci. msn.com

Chi è Mario Burlò, l’imprenditore torinese liberato insieme a Trentini dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela. La figlia: «La fine di un incubo» - Ai familiari aveva spiegato di voler recarsi in Venezuela per valutare nuove possibilità imprenditoriali ... msn.com

Ciampino, figlia Burlò: Recupereremo il tempo perso. Il rientro dal Venezuela.

