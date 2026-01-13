Venezuela la figlia di Mario Burlò | Recupereremo tutto il tempo perso
Dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela, Mario Burlò e Alberto Trentini sono tornati in Italia, accolti a Roma dalla premier Meloni e dal ministro Tajani. La figlia di Burlò ha dichiarato che la famiglia recupererà il tempo perso, segnato da un lungo periodo di incertezza e attesa. La vicenda ha suscitato attenzione internazionale, sottolineando l’importanza del dialogo e della diplomazia per la tutela dei cittadini italiani all’estero.
Le famiglie di Mario Burlò e Alberto Trentini hanno potuto finalmente riabbracciare i propri cari. Dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela, i due uomini sono atterrati martedì mattina all’aeroporto di Ciampino a Roma, dove sono stati accolti dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ad aspettarli, ovviamente, anche i loro familiari: “Sono molto contenta, è stato davvero brutto stare lontano da papà”, dice sorridente la figlia di Mario Burlò. “Non so cosa faremo adesso, va bene qualsiasi cosa. Recupereremo tutto il tempo perso “, ha concluso la ragazza prima di salire in auto assieme al padre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
