Venezuela Iran Ucraina Gaza Tajani spiega l’impegno del governo

Tajani illustra l’impegno del governo italiano sui temi internazionali, tra Venezuela, Iran, Ucraina e Gaza. In vista del viaggio di Giorgia Meloni in Oman, Giappone e Corea, si analizzano le principali questioni di politica estera affrontate dal governo, evidenziando l’attenzione alle crisi e alle relazioni esterne in un contesto globale complesso e in evoluzione.

Una ricognizione sui principali temi di politica estera del momento, fatta alla vigilia della partenza di Giorgia Meloni per un lungo tour che la porterà in Oman, Giappone e Corea. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani in occasione della informativa urgente alle Camere "racconta" le percezioni del governo su temi di stretta attualità come la crisi venezuelana, le piazze iraniane, il board di Gaza, l'Ucraina, passando per Artico, Sudan e Mercosur. Uno spaccato di azioni, riflessioni e decisioni che Roma sta distendendo. Secondo il titolare della Farnesina la caduta di Maduro è un'occasione "storica per il Venezuela e per tutta l'America Latina", una regione che è sempre stata al centro della politica estera italiana da quando il governo Meloni ha visto la luce.

Iran, Groenlandia, Venezuela: è tutto collegato. Parla l’ex Ambasciatore Talò: “Trump non è un pazzo, si sta preparando alla sfida con la Cina per l’Artico” - Iran, Venezuela, Groenlandia e Artico: dietro le provocazioni di Trump non c’è follia, ma una strategia globale per l'Artico. mowmag.com

Venezuela e Ucraina, il nuovo mondo di Putin e Trump - La “dottrina Donroe”, enunciata da Trump, ormai corrisponde perfettamente ai principi del Russkij Mir di Putin: gli Usa come la Russia valutano quanto i Paesi del proprio sp ... asianews.it

#Tg2000, #13gennaio 2026 - 0re 12 #AlbertoTrentini #MarioBurlò #Venezuela #Tajani #Meloni #Trump #Iran #IranProtests #Khamenei #Ucraina #Kharkiv #Minnesota #Sciopero #Taxi #Terremoto #Parigi #Mercosur #TV2000 - facebook.com facebook

