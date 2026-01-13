Venezuela dopo la caduta di Maduro prosegue rilascio detenuti politici

Dopo la caduta di Maduro, in Venezuela si sono intensificati i rilasci di detenuti politici. Tuttavia, la situazione nel paese rimane complessa, con molte criticità economiche e ancora numerosi prigionieri politici in carcere. La questione politica e sociale continua a rappresentare una sfida significativa per il futuro del Venezuela.

Resta critica la situazione in Venezuela, soprattutto sul piano economico. Dopo la caduta di Maduro proseguono i rilasci di detenuti politici, ma in carcere restano centinaia di prigionieri. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000.

Venezuela, dopo la caduta di Maduro prosegue rilascio detenuti politici

