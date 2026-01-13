Veleno per topi sparso a terra | colpita la zona dei laghetti di Rorai

È stata segnalata la presenza di veleno per topi sparso a terra nella zona dei laghetti di Rorai, nel Pordenonese. La denuncia, riportata dall'associazione Oipa, evidenzia un problema di sicurezza e tutela ambientale che richiede attenzione e interventi mirati per evitare rischi per persone e fauna locale.

