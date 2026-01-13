Veleno per topi sparso a terra | colpita la zona dei laghetti di Rorai
È stata segnalata la presenza di veleno per topi sparso a terra nella zona dei laghetti di Rorai, nel Pordenonese. La denuncia, riportata dall'associazione Oipa, evidenzia un problema di sicurezza e tutela ambientale che richiede attenzione e interventi mirati per evitare rischi per persone e fauna locale.
Ancora veleno sparso sulle strade del Pordenonese. Stavolta la segnalazione arriva direttamente dalla città della Destra Tagliamento come riportato dall'associazione Oipa. Martedì 13 gennaio, nella zona dei Laghetti di Rorai Grande, è stata rinvenuta una bustina di topicida aperta e masticata. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
