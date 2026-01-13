Varriale polemico dopo Juve Cremonese | Locatelli Johnson non è fallo uno step on foot pure dopo aver giocato la palla sì Interpretazioni a seconda delle maglie… – FOTO

Dopo la partita tra Juventus e Cremonese, Varriale ha commentato sui social le decisioni arbitrali, criticando alcune interpretazioni riguardanti il fallo di Locatelli e Johnson. La sua analisi ha sollevato discussioni, evidenziando come le valutazioni possano variare a seconda delle situazioni e delle squadre coinvolte. Un intervento che ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori sul corretto arbitraggio e le interpretazioni delle regole.

Varriale sui social polemico dopo Juve Cremonese. Nel messaggio pubblicato su X una frecciata ai bianconeri e non solo. Cosa ha scritto. Il dibattito arbitrale in Serie A non accenna a placarsi, e l’ultima giornata ha riacceso i riflettori su quella che molti definiscono una crisi d’identità tecnologica. Al centro della bufera mediatica c’è ancora una volta la gestione della tecnologia in campo, con il giornalista Varriale che non ha usato giri di parole per denunciare quelli che definisce orrori al VAR. Attraverso i suoi canali social, il cronista ha messo nel mirino la direzione di gara della sfida tra Juventus e Cremonese, sollevando dubbi sulla coerenza delle decisioni prese davanti al monitor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Varriale polemico dopo Juve Cremonese: «Locatelli Johnson non è fallo, uno step on foot pure dopo aver giocato la palla sì. Interpretazioni a seconda delle maglie…» – FOTO Leggi anche: Locatelli parla da leader dopo Cremonese Juve: il messaggio del capitano sui social fa gasare i tifosi – FOTO Leggi anche: Rigore Yildiz, Juve Cremonese 3-0: il turco segna sulla ribattuta dopo il fallo di mano di Baschirotto – FOTO Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Varriale punge | Spalletti avrà anche le barriere mobili ma di sicuro a Napoli… Il paragone del giornalista dopo Juve Lecce. Varriale punge dopo Juve Lecce 1-1: confronto impietoso con le punte del Napoli, David bocciato e polemica sul rigore concesso. L’analisi - 1: confronto impietoso con le punte del Napoli, David bocciato e polemica sul rigore concesso. juventusnews24.com

Varriale non ci sta: "Juventus-Cremonese, continuano gli orrori del VAR". E cita Conte - Enrico Varriale, giornalista, commenta un episodio dubbio che si è verificato in Juventus Cremonese, e poi cita Antonio Conte, attraverso i suoi canali social. msn.com

Juve Stabia - Pescara 2-2, Var e polemiche ancora una volta: cronaca, tabellino e voti - 2 che ha avuto però non un giocatore grande protagonista ma il Var: entrambe le reti campane in Juve Stabia - today.it

Il giornalista Enrico Varriale su X su Inter-Napoli #fblifestyle - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.