Valzer delle nomine Agenzie e società la riorganizzazione E l’Atim avrà un cda

Entro il 27 febbraio si attendono le prime nomine del rinnovato consiglio di amministrazione dell’Atim. I partiti di maggioranza chiedono al governatore Francesco Acquaroli una proposta di riorganizzazione che coinvolga anche agenzie e partecipate regionali, includendo figure qualificate e rappresentative dell’area politica. La revisione mira a riorganizzare i principali enti di palazzo Raffaello, garantendo un’assetto più strutturato e qualificato.

Il primo giro di valzer (e di nomine) si farà entro il 27 febbraio. Intanto per agenzie e partecipate regionali c’è la richiesta (unanime) dei partiti di maggioranza al governatore di FdI, Francesco Acquaroli, affinché presenti una proposta complessiva di riorganizzazione: nomi non solo politici, ma anche profili qualificati – ovviamente d’area – con cui comporre i board dei più importanti bracci operativi di palazzo Raffaello: Svem, Atim, Erap, Amap, Erdis. Insomma, una sorta di delega c’è, se poi sia davvero in bianco è difficile dirlo, perché in casa centrodestra ognuno avrà i suoi buoni (e legittimi) motivi per accampare rivendicazioni in ragione del contributo dato alla vittoria bis alle regionali di settembre, specie chi è rimasto ai margini delle trattative per la composizione della giunta, a partire da Udc e Noi Moderati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

