Valsa Group interrompe una serie di cinque vittorie consecutive in campionato, ma conferma il suo progresso. La squadra guidata da Alberto Giuliani ha affrontato con determinazione i campioni d’Europa e del mondo della Sir Safety Perugia al PalaBarton, dimostrando crescita e competitività. Un risultato che lascia comunque segnali positivi per il proseguimento della stagione e la volontà di migliorarsi costantemente.

Si interrompe a cinque la striscia di successi consecutivi della Valsa Group in campionato, ma non si disperde la sensazione che la formazione allenata da Alberto Giuliani stia continuando nella sua crescita, dopo aver impegnato per due ore di gioco i campioni d’Europa e del mondo della Sir Susa Scai Perugia nel loro fortino, al PalaBarton. Modena è sembrata molto più vicina alla capolista di quanto non fosse due mesi fa, il 2 novembre: un match d’andata perso 1-3 esattamente come quello di domenica sera, ma con una forbice prestazionale che sembrava essere molto più aperta tra le due rivali. Un Porro da stropicciarsi gli occhi e una prestazione molto solida in difesa e copertura sono stati gli acuti di un match regolare, nel quale i gialloblù sono sempre riusciti a stare al passo dei più quotati rivali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valsa, ci sono passi avanti. Le big non sono lontane

Leggi anche: Sanremo 2026: le canzoni ci sono, ma i veri Big dove sono?

Leggi anche: Grosso: «L’assalto dei tifosi marsigliesi? Mi sono reso conto di quanti passi avanti ci siano ancora da fare»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Valsa, ci sono passi avanti. Le big non sono lontane.

Valsa, ci sono passi avanti. Le big non sono lontane - I gialloblù hanno tenuti testa a Perugia molto meglio rispetto a due mesi fa. ilrestodelcarlino.it