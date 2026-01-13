Valentina Bracaglia nuova Cfo di Gruppo Acea

Il Gruppo Acea ha annunciato la nomina di Valentina Bracaglia come nuova Chief Financial Officer. La manager ricoprirà anche il ruolo di consigliere di amministrazione in Acque Spa, Acquaser Spa e Acea ATO2 Spa, aziende strategiche del gruppo. Questa scelta mira a rafforzare la gestione finanziaria e strategica delle società controllate, in linea con gli obiettivi di sviluppo e sostenibilità del Gruppo Acea.

Il Gruppo Acea ha nominato Valentina Bracaglia nuova Chief financial officer. La manager ha anche il ruolo di consigliere di amministrazione in Acque spa, Acquaser spa, e Acea ATO2 spa, tutti presidi strategici del gruppo. Bracaglia è entrata a far parte della multiutility italiana attiva nei settori idrico, energetico e ambientale nel luglio 2023 come Responsabile Group Planning & Control. Poi, dal dicembre 2024, ha assunto il suolo di Deputy Chief Financial Officer. Precedentemente, invece, ha lavorato in Autostrade per l’Italia dal 2016 al 2023. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Valentina Bracaglia nuova Cfo di Gruppo Acea Leggi anche: Valentina Bracaglia è la nuova cfo di Acea Leggi anche: ACEA, Valentina Bracaglia nuova Chief Financial Officer Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Poltrone, Valentina Bracaglia alla direzione finanziaria di Acea: ecco chi è la nuova Cfo - Laureata con lode in Ingegneria Gestionale presso l’Università La Sapienza di Roma, Bracaglia ha maturato solida esperienza manageriale e accademica ... affaritaliani.it

Acea, Valentina Bracaglia nuova Cfo - Valentina Bracaglia, laurea con lode in Ingegneria Gestionale all'Università La Sapienza di Roma è la nuova Chief Financial Officer del Gruppo ACEA. finanza.repubblica.it

Acea, Valentina Bracaglia nominata nuova Chief Financial Officer del Gruppo - All’interno del Gruppo ACEA, Bracaglia è inoltre Consigliere di Amministrazione di Acque, Aquaser e Acea ATO2, incarichi attraverso i quali ha ... affaritaliani.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.