Val d' Intelvi | terminato l' albergo sul Balcone d' Italia ora si cerca un gestore
La Val d'Intelvi conclude i lavori esterni del nuovo albergo sulla Sighignola, noto come il Balcone d’Italia. Ora si procede con la ricerca di un gestore che possa avviare e gestire l’attività. Si tratta di un’opportunità per chi desidera operare in una delle zone più panoramiche della regione, con un progetto già completato e pronto a partire.
Terminati i lavori esterni del nuovo albergo alla Sighignola, ora non resta che trovare un albergatore disposto ad avviarne la gestione. Non solo, il bell'involucro dovrà anche essere integralmente arredato seppure la prospettiva di tenerlo aperto solo per qualche mese all'anno sia molto. 🔗 Leggi su Quicomo.it
