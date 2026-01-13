Va all' ospedale per un mal di schiena Amato Capogrossi muore a 41 anni | l' infezione fulminante

Amato Capogrossi, all'età di 41 anni, è deceduto a causa di un’infezione fulminante, dopo aver inizialmente consultato l’ospedale per un mal di schiena. Quello che sembrava un problema lombare si è poi aggravato rapidamente, rivelando una condizione grave. La sua morte rappresenta una tragica perdita, evidenziando l’importanza di un tempestivo approfondimento diagnostico anche in presenza di sintomi apparentemente comuni.

Va in ospedale per un mal di schiena ma è un tumore: muore in venti giorni - Una morte inaspettata e prematura e un dolore lancinante che si ripete, come una maledizione, in una famiglia già segnata dal lutto. ilmattino.it

Cesare Trevisan, va in ospedale per un mal di schiena ma è un tumore: muore in venti giorni a 43 anni - Cesare Trevisan, nonostante tutto, «era pieno di vita e aveva sempre la forza di reagire, di darsi da fare», racconta Massimo Trevisan, che invece non è un parente, ma il presidente della Polisportiva ... ilgazzettino.it

Avellino: ispettrice colpita alla schiena da un detenuto finisce in ospedale #Avellino - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.