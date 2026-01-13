Un giovane di 41 anni muore pochi giorni dopo aver consultato il pronto soccorso per un mal di schiena. Amato Capogrossi, apparentemente affetto da una lombosciatalgia, è stato stroncato da un'infezione da stafilococco. Un episodio che solleva riflessioni sull'importanza di un adeguato approfondimento medico in presenza di sintomi apparentemente banali.

Amato Capogrossi è scomparso a soli 41 anni, lasciando un vuoto enorme nella sua comunità. Quel malessere, all’apparenza una comune lombosciatalgia, si è rivelato una infezione aggressiva da stafilococco che non gli ha dato scampo. Dal 26 dicembre le condizioni di salute del 41enne di Falconara Marittima si sono rapidamente deteriorate, fino al decesso avvenuto domenica scorsa, una fine troppo rapida per chiunque lo conoscesse. La notizia della morte di Amato ha colpito profondamente chi lo stimava e lo apprezzava. Un “ragazzo d’oro”, il ricordo dei colleghi. Amato non era solo un amico leale ma anche un punto di riferimento sul lavoro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Va al pronto soccorso per un mal di schiena: muore pochi giorni dopo. Dramma sconvolgente in Italia

