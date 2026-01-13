Va a fare il turno di notte e gli sfondano il vetro dell' auto | E oltre al danno la beffa
Durante un turno di notte, il danneggiamento del vetro dell’auto rappresenta un’esperienza fastidiosa e frustrante. I cocci sparsi all’interno dell’abitacolo e la sensazione di violazione sono difficili da dimenticare. Spesso, strumenti come sampietrini vengono usati per compiere questi atti vandalici, lasciando danni materiali e un senso di insicurezza difficile da superare.
Il vetro fracassato (lì vicino c'era un sampietrino, probabilmente utilizzato dal malintenzionato di turno per compiere il proprio gesto, ndr), cocci sparsi dentro l'auto e la sensazione di violazione, forse la cosa più complicata da togliersi di dosso quando si subisce un atto di questo genere.
Va a fare il turno di notte e gli sfondano il vetro dell'auto: "E oltre al danno, la beffa" - È la brutta esperienza capitata a un lavoratore (e alla sua macchina) in piazza Dante, a pochi passi dalla stazione dei treni.
