Ustioni dopo il rogo di Crans-Montana l’Aifa | Autorizzato già da novembre 2025 l’importazione del farmaco per trattare ferite

L’incendio di Crans-Montana ha causato feriti gravi, richiedendo cure specifiche per le ustioni. L’Aifa ha confermato che l’importazione del farmaco necessario per il trattamento delle ferite è stata autorizzata già da novembre 2025, garantendo così una risposta tempestiva alle esigenze sanitarie emerse dopo l’incidente.

L' emergenza sanitaria innescata dal devastante incendio di Crans-Montana si è intrecciata, nei giorni successivi, anche con un tema delicato come la disponibilità dei farmaci per trattare i grandi ustionati. A chiarire la situazione è intervenuta l' Agenzia italiana del farmaco (Aifa), dopo le notizie circolate sulla presunta carenza di un prodotto fondamentale utilizzato nella cura dei ragazzi rimasti gravemente ustionati nel rogo. In una nota ufficiale, l'Aifa ha spiegato di aver verificato le segnalazioni di carenza relative a un medicinale impiegato nello "sbrigliamento enzimatico dell'escara dell'ustione", precisando che il problema non riguarda la mancanza di alternative terapeutiche altrettanto efficaci.

Elsa Rubino sorprende: nuovo intervento a Zurigo dopo Crans-Montana, ecco cosa nessuno ti ha detto - Situazione clinica a ZurigoElsa Rubino, 15 anni, è in sala operatoria all’ospedale universitario di Zurigo per un nuovo intervento ad alta complessità ... assodigitale.it

Elsa Rubino, come sta l'unica italiana del rogo di Crans-Montana ancora ricoverata in Svizzera. «Non è trasportabile» - Rimangono stabili le condizioni di Elsa Rubino, la 15enne di Biella ferita nell'incendio di Capodanno a Crans Montana. leggo.it

Ustioni sul 50% del corpo, le condizioni sono state dichiarate molto critiche, Leonardo, 16 anni, dopo il dramma di Crans-Montana, sta lottando per la vita. A denti stretti, passo dopo passo. Preghiamo insieme perché ce la possa fare. Forza ragazzo. N - facebook.com facebook

#CransMontana, l'esperta: per grandi ustioni dopo l'ospedale il vuoto x.com

