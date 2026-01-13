Uscita dai playoff NFL per Mike Tomlin e Aaron Rodgers

Mike Tomlin e Aaron Rodgers escono dai playoff NFL 2026, dopo la sconfitta dei Pittsburgh Steelers per 30-6 contro gli Houston Texans nel Divisional Round. Entrambi i protagonisti non hanno ancora annunciato i loro piani futuri, lasciando aperta la possibilità di ulteriori decisioni. La stagione si conclude in modo deludente per la squadra e per le loro carriere, con un’occasione mancata di avanzare nel torneo.

L'allenatore dei Pittsburgh Steelers Mike Tomlin e il quarterback Aaron Rodgers non si sono impegnati riguardo al loro futuro dopo che i sei volte campioni del Super Bowl hanno saltato il Divisional Round dei play-off della NFL con una sconfitta interna per 30-6 contro gli Houston Texans. Il quattro volte MVP della NFL Rodgers ha 42 anni e ha giocato l'ultima partita di un contratto di un anno con gli Steelers, mentre Tomlin, che è stato in carica per 19 stagioni, ha detto che "non era nemmeno in quella mentalità" di affrontare immediatamente la sua posizione.

