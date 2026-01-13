Usa | americani lasciate subito l' Iran

Gli americani sono invitati a lasciare immediatamente l'Iran, secondo un avviso del Dipartimento di Stato e dell'Ambasciata virtuale degli Stati Uniti a Teheran. La decisione è stata presa a causa delle crescenti proteste, delle violenze e del blocco dell'accesso a internet nel Paese. La situazione, infatti, si è deteriorata rapidamente, rendendo rischiosa la permanenza dei cittadini statunitensi in Iran.

2.09 Il Dipartimento di Stato americano e l'Ambasciata virtuale Usa a Teheran hanno emesso un avviso urgente ai cittadini statunitensi in Iran, invitandoli a "partire immediatamente", a causa dell'intensificarsi delle proteste in tutto il Paese, delle violenze e del blocco di internet. L'avviso è stato diffuso lunedì, mentre l'Iran entrava nella terza settimana di manifestazioni anti governative, con centinaia di morti e migliaia di arresti, secondo quanto riportato da gruppi per i diritti umani e organi di stampa.

