US will take ‘very strong action’ if Iran hangs protesters Trump tells CBS News
Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti adotteranno “azioni molto forti” qualora il governo iraniano proceda con le esecuzioni di manifestanti. Questa affermazione evidenzia la preoccupazione internazionale per la situazione in Iran e il possibile intervento degli Stati Uniti in risposta a eventuali violazioni dei diritti umani. La questione rimane di grande attenzione a livello globale, con implicazioni politiche e diplomatiche significative.
Jan 13 (Reuters) - President Donald Trump said on Tuesday the United States would take “very strong action” if the Iranian government starts hanging protesters, but did n. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Trump says U.S. will take very strong action if Iran hangs protesters
