L'Unione Europea ha previsto la rimozione dei dazi sulle auto elettriche provenienti dalla Cina, facilitando l'ingresso di veicoli a zero emissioni nel mercato europeo. Per evitare tariffe, i produttori cinesi dovranno mantenere prezzi competitivi, garantendo un'offerta più accessibile rispetto ai modelli locali. Questa misura mira a promuovere la transizione verso la mobilità sostenibile, favorendo una maggiore scelta per i consumatori e stimolando la concorrenza nel settore automobilistico.

Per evitare le tariffe a Pechino basterà un impegno sui prezzi minimi, che resteranno più concorrenziali dei nostri in ogni caso. E si incentiva persino la creazione di nuove fabbriche del Dragone sul continente. Appena terminato un terribile 2025 per l’industria automobilistica europea, ecco che le quinte colonne attive a Bruxelles tornano a farsi vive. La Commissione europea ha pubblicato ieri uno scarno testo di quattro paginette anonime, ben nascosto tra le pieghe del suo elefantiaco sito web, dal titolo «Documento di orientamento per la presentazione di offerte di impegno sui prezzi». L’atto fa parte del procedimento di indagine anti-sovvenzioni sulle auto elettriche provenienti dalla Cina, avviato nell’autunno 2023 e chiuso un anno dopo con l’imposizione di dazi tra il 7,8% e il 35,3% sulle auto cinesi importate. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ursula leva i dazi e spalanca le porte alle auto elettriche made in Cina

Leggi anche: Auto, passi avanti Ue-Cina per superare dazi sulle elettriche

Leggi anche: L’Ue ci ripensa, retromarcia sui dazi alle auto elettriche cinesi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ue, Castellucci (Fai Cisl): "Bene Von der Leyen su centralità Pac, ma occorrono ancora garanzie su lavoro e imprese" "È positivo che la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, abbia confermato la centralità della Pac nel bilancio europeo - facebook.com facebook

Ue, Castellucci (Fai Cisl): "Bene Von der Leyen su centralità Pac, ma occorrono ancora garanzie su lavoro e imprese" "È positivo che la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, abbia confermato la centralità della Pac nel bilancio europeo x.com