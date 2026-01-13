Urbanistica Milano ordinata demolizione del palazzo di via Fauchè dopo sentenza del Consiglio di Stato | Ristrutturazione ricostruttiva

Il Comune di Milano ha disposto la demolizione del palazzo di via Fauchè 9, dopo la sentenza del Consiglio di Stato. La decisione si basa sul fatto che l’intervento, inizialmente considerato una ristrutturazione ricostruttiva, supera i limiti di questa categoria e si configura come nuova edificazione. La vicenda evidenzia le differenze tra rigenerazione urbana e nuove costruzioni, con implicazioni per la pianificazione e le norme edilizie in città.

Per il Comune si trattava di rigenerazione urbana ma i giudici amministrativi hanno stabilito che l'opera supera i limiti della ristrutturazione edilizia e rientra nella nuova edificazione Il Comune di Milano ha ordinato la demolizione del palazzo in via Fauchè 9, cantiere al centro delle inc.

Ordine di demolizione per un cantiere in via Fauchè a Milano - E' uno di quelli coinvolti nelle indagini della procura sull'urbanistica ... rainews.it

Inchieste urbanistica a Milano, sarà demolito il palazzo in via Fauché. I vicini: «Passo importantissimo». Le Famiglie sospese: «Noi terrorizzati» - I lavori erano fermi già dall’agosto del 2024, quando arrivò a bloccarli una prima sentenza del Tar lombardo, dopo il ricorso dei condomini vicini. msn.com

La demolizione di via Fauché 9 non è un dettaglio tecnico: è il simbolo del fallimento della politica urbanistica del Comune di Milano. Anni di scorciatoie amministrative e regole piegate hanno favorito pochi e penalizzato famiglie, residenti e operatori corretti. - facebook.com facebook

Inchiesta urbanistica, arriva il primo ordine di demolizione. Il Comune di Milano boccia il progetto di via Fauchè: «Non è una ristrutturazione» x.com

