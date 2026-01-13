Urbanistica la richiesta di abbattimento dello stabile abusivo di via Fauchè spaventa i costruttori E la destra torna a evocareil colpo di spugna

L’ordine di abbattimento di uno stabile abusivo in via Fauchet 9 ha suscitato preoccupazioni tra costruttori e sviluppatori a Milano. La questione evidenzia le tensioni tra norme urbanistiche e interessi immobiliari, mentre il dibattito politico si riaccende sulla possibilità di interventi condivisi o clemenza. La vicenda sottolinea l’importanza di un quadro regolamentare chiaro e rispettoso delle leggi edilizie in un contesto di crescita urbana.

L’ordine di abbattimento della palazzina abusiva di via Fauchet 9 spaventa costruttori e sviluppatori che hanno spopolato a Milano nell’ultimo decennio. Quegli operatori, cioè, che hanno costruito palazzi interi in base a semplici Scie, spacciandoli per “ristrutturazioni” dell’esistente, risparmiando sugli oneri e sulle monetizzazioni degli standard e omettendo i previsti piani attuativi. Un gioco al ribasso (per le casse comunali) interrotto dalle inchieste della procura. E ora che quei procedimenti giudiziari stanno giungendo al termine e partono gli ordini di abbattimento – il timore (fondato) è che via Fauchè sia il precedente, dato che la giurisprudenza è univoca e i palazzi costruiti ex novo con una Scia sono abusivi, dopo la sentenza del Consiglio di Stato di novembre 2025 – la politica torna a fare pressione, al fine di raggiungere un colpo di spugna che sani il costruito. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

