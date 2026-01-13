Urbanistica la richiesta di abbattimento dello stabile abusivo di via Fauchè spaventa i costruttori E la destra torna a evocareil colpo di spugna

Da lanotiziagiornale.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ordine di abbattimento di uno stabile abusivo in via Fauchet 9 ha suscitato preoccupazioni tra costruttori e sviluppatori a Milano. La questione evidenzia le tensioni tra norme urbanistiche e interessi immobiliari, mentre il dibattito politico si riaccende sulla possibilità di interventi condivisi o clemenza. La vicenda sottolinea l’importanza di un quadro regolamentare chiaro e rispettoso delle leggi edilizie in un contesto di crescita urbana.

L’ordine di abbattimento della palazzina abusiva di via Fauchet 9 spaventa costruttori e sviluppatori che hanno spopolato a Milano nell’ultimo decennio. Quegli operatori, cioè, che hanno costruito palazzi interi in base a semplici Scie, spacciandoli per “ristrutturazioni” dell’esistente, risparmiando sugli oneri e sulle monetizzazioni degli standard e omettendo i previsti piani attuativi. Un gioco al ribasso (per le casse comunali) interrotto dalle inchieste della procura. E ora che quei procedimenti giudiziari stanno giungendo al termine e partono gli ordini di abbattimento – il timore (fondato) è che via Fauchè sia il precedente, dato che la giurisprudenza è univoca e i palazzi costruiti ex novo con una Scia sono abusivi, dopo la sentenza del Consiglio di Stato di novembre 2025 – la politica torna a fare pressione, al fine di raggiungere un colpo di spugna che sani il costruito. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

urbanistica la richiesta di abbattimento dello stabile abusivo di via fauch232 spaventa i costruttori e la destra torna a evocareil colpo di spugna

© Lanotiziagiornale.it - Urbanistica, la richiesta di abbattimento dello stabile abusivo di via Fauchè spaventa i costruttori. E la destra torna a evocareil colpo di spugna

Leggi anche: Caso urbanistica Milano – Il Comune ha ordinato l’abbattimento del palazzo di via Fauchè dopo sentenza del Consiglio di Stato

Leggi anche: Urbanistica, Palazzo Marino ordina la demolizione del cantiere di via Fauché

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Caso urbanistica Milano – Il Comune ha ordinato l’abbattimento del palazzo di via Fauchè dopo…; Inchiesta urbanistica, dal Comune di Milano arriva il primo ordine di demolizione per il cantiere di via Fauchè.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.