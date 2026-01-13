Uomini e Donne | Maria caccia Rocco Tina profetizza e fa piangere Sabrina

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, andata in onda il 13 gennaio, si sono susseguite diverse emozioni e confronti. Rocco ha deciso di lasciare il programma, mentre Sabrina si è difesa tra le lacrime. Tina, invece, ha espresso accuse che sono state prontamente confermate, aggiungendo un ulteriore momento di tensione alla scena. Un episodio ricco di sviluppi che ha suscitato molte reazioni tra i presenti.

La puntata di oggi 13 gennaio di Uomini e donne è un concentrato di colpi di scena: Rocco lascia il programma, Sabrina si difende tra le lacrime e Tina lancia accuse che trovano subito conferma. La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, martedì 13 gennaio 2026 su Canale 5, ci ha ricordato una verità fondamentale del dating show: il passato non passa mai davvero. Soprattutto se ti chiami Rocco Bruno. Nel Trono Over Tina Cipollari fa piangere Sabrina mentre nel Classico Flavio annuncia che la sua scelta è vicina. Maria De Filippi smaschera Rocco che deve lasciare lo studio Si riparte infatti dal confronto infinito (e ormai leggendario) tra Cinzia Paolini e Rocco, una storia che sembra finita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne: Maria caccia Rocco, Tina profetizza e fa piangere Sabrina Leggi anche: Rocco “mandato via” da Uomini e Donne, Tina fa piangere Sabrina Zago Leggi anche: Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Maria De Filippi "caccia" Nicola e Sabrina, poi gela il cavaliere: "Non mi fido" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Uomini e Donne oggi: Gemma umiliata piange per Mario. Cristiana caccia il corteggiatore dal rivale; India, caccia all'elefante killer: ha ucciso almeno 17 persone (anche bimbi) dall'inizio dell'anno. Uomini e Donne: Maria caccia Rocco, Tina profetizza e fa piangere Sabrina - La puntata di oggi 13 gennaio di Uomini e donne è un concentrato di colpi di scena: Rocco lascia il programma, Sabrina si difende tra le lacrime e Tina lancia accuse che trovano subito conferma. movieplayer.it

Uomini e Donne oggi: Gemma umiliata piange per Mario. Cristiana caccia il corteggiatore dal rivale - Anticipazioni Uomini e Donne oggi 8 gennaio 2026: Gemma Galgani rifiutata da Mario scoppia a piangere. piudonna.it

Uomini e Donne, anticipazioni 12 gennaio 2026: Gemma accusa Mario dopo il bacio con Maria G. - Uomini e Donne, le anticipazioni di lunedì 12 gennaio 2026: Gemma Galgani accusa Mario Lenti, Flavio Ubirti vicino alla scelta. mondotv24.it

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE - Cristiana ha fatto la sua scelta - facebook.com facebook

IN ESCLUSIVA: Nella registrazione di oggi di #UominieDonne Ciro ha fatto importanti confessioni sul suo percorso da corteggiatore durante il trono di Martina! x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.