Uomini e donne la palermitana Cristiana ha scelto e lui ha detto sì | le anticipazioni
Cristiana, giovane tronista di Palermo, ha scelto Ernesto come suo compagno durante la registrazione di Uomini e Donne. La decisione segna la conclusione del suo percorso nel Trono Classico, portandola a intraprendere un nuovo capitolo insieme a lui. Ecco le anticipazioni sulla loro storia e sui dettagli della scelta, che ha suscitato interesse tra i fan del programma.
La nuova coppia del Trono classico porta il nome di Cristiana ed Ernesto. La giovane tronista palermitana ha infatti concluso il suo percorso a Uomini e donne scegliendo quello che è stato il corteggiatore che più l'ha presa dall'inizio della sua avventura nel Trono classico ma al tempo stesso le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Uomini e Donne, Cristiana ha scelto Federico? Spiazza il messaggio di Ernesto Passaro
Leggi anche: Uomini e Donne anticipazioni: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta
Uomini e donne, la palermitana Cristiana ha scelto e lui ha detto sì: le anticipazioni; Uomini e donne, Cristiana porta Federico a Palermo ma in studio scoppia il finimondo; Uomini e donne, Cristiana porta Federico a Palermo ma in studio scoppia il finimondo; Sinfonica siciliana, crisi infinita: atto di accusa dei sindacati.
Uomini e donne, la palermitana Cristiana ha scelto e lui ha detto "sì": le anticipazioni - La registrazione della puntata è avvenuta ieri e la scelta è ricaduta sul pompiere campano ... palermotoday.it
Uomini e donne, Cristiana porta Federico a Palermo ma in studio scoppia il finimondo - Ernesto è convinto che la siciliana abbia già scelto e non lo voglia ammettere mentre il romano va allo scontro co ... palermotoday.it
Uomini e Donne: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta, chi ha scelto (ANTICIPAZIONI) - it hanno rivelato cosa è successo nel corso della registrazione di oggi del dating show. novella2000.it
Oggi, lunedì 12 gennaio, nella registrazione odierna di Uomini & Donne, Cristiana Anania ha concluso il suo trono scegliendo Ernesto Passaro, preferendolo a Federico Cotugno! Dopo settimane di attese inutili, discussioni forzate ed emozioni mai davvero de - facebook.com facebook
IN ESCLUSIVA: Nella registrazione di oggi di #UominieDonne Ciro ha fatto importanti confessioni sul suo percorso da corteggiatore durante il trono di Martina! x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.