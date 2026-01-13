Uomini e Donne la confessione di Ciro su Martina Cosa succederà ora al suo trono

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha condiviso una confessione riguardante Martina. La sua sincerità apre nuovi scenari per il suo percorso nel programma. Resta da capire quali saranno le reazioni e come si evolverà la situazione nei prossimi episodi.

Nuovo colpo di scena a Uomini e Donne dove Ciro Solimeno, tronista dello show, si è lasciato andare ad una confessione destinata a far discutere. Ciro ha infatti rivelato che durante il trono di Martina De Ioannon ci sarebbe stato un incontro segreto fra i due in segreto dalla redazione. Una confessione che potrebbe cambiare tutto e mettere a rischio il suo futuro nella trasmissione. Uomini e Donne, la confessione di Ciro. La confessione di Ciro è arrivata con un videomessaggio condiviso sui canali social di Witty Tv. Il tronista dello show di Maria De Filippi ha rivelato che nel corso della sua avventura come corteggiatore nel programma si era incontrato di nascosto con Martina De Ioannon, all'epoca tronista.

