Uomini e Donne | Cristiana sceglie Ernesto ecco cosa è successo in studio

Nel corso della puntata di Uomini e Donne, Cristiana ha annunciato la sua scelta, optando per Ernesto dopo aver detto no a Federico. La scena in studio ha visto momenti di emozione e tensione, con reazioni spontanee tra lacrime e applausi. Un episodio che ha concluso un percorso importante, lasciando spazio a riflessioni sui sentimenti e le decisioni dei protagonisti.

Nel giorno della scelta, Cristiana emoziona lo studio di Uomini e Donne: il no sofferto a Federico, la decisione finale per Ernesto e le reazioni a caldo tra lacrime, applausi e tensione. È stata una puntata particolarmente intensa ed emozionante quella dedicata alla scelta di Cristiana a Uomini e Donne: tra lacrime, dichiarazioni profonde e attimi carichi di commozione, i protagonisti hanno vissuto momenti davvero toccanti. Ecco cosa è accaduto nello studio del dating show durante la registrazione del 12 gennaio, secondo le rivelazioni di Lorenzo Pugnaloni. Cristiana si è presentata nel giorno decisivo con un elegante abito rosa, visibilmente emozionata.

