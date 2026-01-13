Uomini e Donne Cristiana ha fatto la sua scelta | le anticipazioni

Cristiana ha scelto Ernesto Passaro come suo compagno nel corso di 'Uomini e Donne'. La tronista palermitana ha deciso di uscire dal programma insieme a Ernesto, preferendolo a Federico Cotugno. Le anticipazioni confermano la conclusione del suo percorso, segnando un momento importante nel percorso di scelta tra i partecipanti.

(Adnkronos) – Cristiana ha fatto la sua scelta ed. Ernesto ha detto sì. Secondo le anticipazioni di 'Uomini e Donne', la tronista palermitana ha concluso il suo percorso scegliendo di uscire dal programma al fianco di Ernesto Passaro, preferendolo a Federico Cotugno. Nella foto diffusa dal profilo ufficiale del dating show di Canale 5, il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Uomini e Donne anticipazioni: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta

Leggi anche: Anticipazioni Uomini e Donne 12 gennaio: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta tra Ernesto e Federico

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Uomini e Donne anticipazioni: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta; Uomini e donne, Cristiana ha scelto e lui ha detto Sì: le anticipazioni; Uomini e Donne, le anticipazioni del 5 gennaio: Cristiana è a un passo dalla scelta, come andrà a finire?; Cristiana: Ernesto, fermati e parliamo!’ - Uomini e donne Clip |.

Uomini e Donne: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta, chi ha scelto (ANTICIPAZIONI) - it hanno rivelato cosa è successo nel corso della registrazione di oggi del dating show. novella2000.it