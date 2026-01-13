Uomini e Donne confessione choc di Ciro Solimeno | lui e Martina si sentivano abbandonerà il trono?

Ciro Solimeno, ex tronista di Uomini e Donne, ha condiviso una confessione inaspettata riguardo al suo percorso con Martina De Ioannon. In puntata, il giovane ha espresso sentimenti di colpa e ha rivelato che lui e Martina si sentivano. La sua dichiarazione ha suscitato sorpresa tra i presenti, sollevando interrogativi sul suo futuro nel programma e sulla possibilità di abbandonare il trono.

La confessione di Ciro Solimeno a Uomini e Donne spiazza, il tronista si sente in colpa. Un'inaspettata confessione di Ciro Solimeno a Uomini e Donne ha lasciato tutti a bocca aperta, riguarda il suo precedente percorso con Martina De Ioannon nel dating show di Maria De Filippi. In un video pubblicato su Witty Tv ieri il tronista ha rivelato che per un periodo lui e l'ex fidanzata si erano sentiti telefonicamente durante il loro percorso di conoscenza. Tra le varie cose ha ammesso: "Finisce questa telefonata e iniziamo a scriverci. Non con frequenza, ogni tanto ci scriviamo, ci mandiamo qualche messaggino, oppure ci telefoniamo.

