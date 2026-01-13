Ciro Solimeno, recentemente entrato nel cast di Uomini e Donne, ha rivelato di aver incontrato di nascosto Martina De Ioannon durante il suo trono. La situazione si inserisce in un contesto già complesso, segnato dal triangolo tra Ciro, Martina e Gianmarco Steri. Questo nuovo dettaglio apre ulteriori riflessioni sulle dinamiche tra i protagonisti e il loro percorso all’interno del programma.

Al triangolo tra il neo tronista Ciro Solimeno, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si aggiunge un nuovo tassello. Nella registrazione di Uomini e Donne avvenuta ieri, nella quale ha avuto luogo anche la scelta finale di Cristiana Anania, Ciro ha ammesso di aver incontrato in gran segreto l’ex tronista Martina durante la sua precedente esperienza da corteggiatore, risalente a fine 2024. In un video pubblicato in anteprima su Witty Tv, Ciro ha svelato di avere intrattenuto diverse conversazioni telefoniche con Martina prima della scelta in suo favore avvenuta a gennaio 2025. A dare inizio a tutto quanto sarebbe stata proprio la tronista, ‘rea’ di averlo incominciato a seguire su Instagram da un account segreto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Uomini e Donne, Ciro rivela: “Io e Martina ci siamo visti di nascosto durante il suo trono”

Ciro Solimeno rivela: “Ho incontrato Martina De Ioannon in hotel quando lei era tronista a Uomini e Donne” - A distanza di più di un anno, Ciro Solimeno ha confessato di aver sentito telefonicamente e via messaggio Martina De Ioannon durante Uomini e Donne, quando ... fanpage.it