Uomini e Donne Ciro rivela | Io e Martina ci siamo visti di nascosto durante il suo trono

Ciro Solimeno, neo tronista di Uomini e Donne, ha recentemente condiviso di aver incontrato segretamente Martina De Ioannon durante il suo trono. Questa rivelazione si inserisce nel contesto di un triangolo sentimentale che coinvolge anche Gianmarco Steri, aggiungendo un nuovo elemento alla dinamica tra i protagonisti.

Al triangolo tra il neo tronista Ciro Solimeno, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si aggiunge un nuovo tassello. Nella registrazione di Uomini e Donne avvenuta ieri, nella quale ha avuto luogo anche la scelta finale di Cristiana Anania, Ciro ha ammesso di aver incontrato in gran segreto l’ex tronista Martina durante la sua precedente esperienza da corteggiatore, risalente a fine 2024. In un video pubblicato in anteprima su Witty Tv, Ciro ha svelato di avere intrattenuto diverse conversazioni telefoniche con Martina prima della scelta in suo favore avvenuta a gennaio 2025. A dare inizio a tutto quanto sarebbe stata proprio la tronista, ‘rea’ di averlo incominciato a seguire su Instagram da un account segreto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

