Uomini e Donne | Ciro contro Martina | Sta facendo prendere mer*a solo a me

Ciro, tronista di Uomini e Donne, torna a commentare la sua relazione con Martina, ex tronista. Con un tono diretto e rispettoso, il giovane affronta le recenti tensioni e chiarisce le proprie responsabilità. La discussione apre nuove prospettive sul suo percorso nel programma, offrendo uno sguardo più approfondito sulla dinamica tra i protagonisti e sulle sfide di una frequentazione complessa.

Il tronista torna a parlare della sua frequentazione con l'ex tronista e chiarisce responsabilità e tensioni, aprendo nuovi scenari sul suo trono. Uomini e Donne ha riservato ieri un colpo di scena inaspettato: Ciro Solimeno, ex corteggiatore oggi tronista, ha ammesso di essersi visto e sentito con Martina De Ioannon al di fuori del programma, quando lei era ancora sul trono. Una rivelazione che ha scatenato numerose reazioni negative, tanto che l'attuale tronista è stato sommerso dalle critiche. Ciro prende la parola Oggi, martedì 13 gennaio, Ciro ha voluto chiarire direttamente la sua posizione, senza filtri attraverso un video condiviso su Witty TV: "Alla luce di quello che è emerso ieri e che ho raccontato, ho letto sui social vari commenti dove . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

