Uomini e Donne anticipazioni 13 gennaio | Sara vuole continuare con Jakub ma lui non si presenta in studio
Ecco le anticipazioni di Uomini e Donne del 13 gennaio: Sara desidera proseguire con Jakub, ma quest’ultimo non si presenta in studio. Fanpage.it vi propone in anteprima i dettagli della registrazione di oggi, offrendo uno sguardo alle dinamiche del programma.
Fanpage.it pubblica in anteprima le anticipazioni della registrazione di oggi, martedì 13 gennaio, di Uomini e Donne. Per il trono classico Sara Gaudenzi vorrebbe continuare a conoscere Jakub ma per lui non avrebbe senso e non si presenta in studio. Per il parterre Over, Mauro chiude la frequentazione con Gemma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 3 al 7 novembre 2025: Jakub si elimina, Sara lo vuole tra i suoi corteggiatori
Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: Agnese lascia lo studio, Sara tra Marco e Jakub
Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 7 gennaio - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne |; IN ESCLUSIVA: la confessione di Ciro! - Originals Backstage |; Uomini e donne, la palermitana Cristiana ha scelto e lui ha detto sì: le anticipazioni; La scelta di Cristiana - Uomini e donne Diario |.
Anticipazioni Uomini e Donne, puntata oggi 13 gennaio 2026/ Scoppia la lite tra Tina Cipollari e Sabrina Zago - Anticipazioni Uomini e Donne, puntata oggi 13 gennaio 2026: scoppia la lite tra Tina Cipollari e Sabrina Zago ... ilsussidiario.net
Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 13 gennaio 2026/ Scelta di Ciro su Trono, confronto Sara e Jakub - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 13 gennaio 2026: scelta di Ciro Solimeno su Trono, confronto Sara e Jakub ... ilsussidiario.net
Uomini e Donne, anticipazioni 13 gennaio 2026: Cinzia rimane, Flavio verso la scelta - Uomini e Donne, le anticipazioni di martedì 13 gennaio 2026: Cinzia rimane nel programma, Flavio Ubirti vicino alla scelta. mondotv24.it
ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE - Cristiana ha fatto la sua scelta - facebook.com facebook
IN ESCLUSIVA: Nella registrazione di oggi di #UominieDonne Ciro ha fatto importanti confessioni sul suo percorso da corteggiatore durante il trono di Martina! x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.