Uomini e Donne anticipazioni 13 gennaio | Sara vuole continuare con Jakub ma lui non si presenta in studio

Ecco le anticipazioni di Uomini e Donne del 13 gennaio: Sara desidera proseguire con Jakub, ma quest’ultimo non si presenta in studio. Fanpage.it vi propone in anteprima i dettagli della registrazione di oggi, offrendo uno sguardo alle dinamiche del programma.

Fanpage.it pubblica in anteprima le anticipazioni della registrazione di oggi, martedì 13 gennaio, di Uomini e Donne. Per il trono classico Sara Gaudenzi vorrebbe continuare a conoscere Jakub ma per lui non avrebbe senso e non si presenta in studio. Per il parterre Over, Mauro chiude la frequentazione con Gemma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

