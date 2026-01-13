Un’Olimpia di rincorsa Brooks fa la differenza

L’Olimpia Milano affronta la partita con determinazione e mantiene un ritmo costante nel campionato. Dopo una prima parte equilibrata, i biancorossi migliorano la loro prestazione nella ripresa, conquistando la sesta vittoria consecutiva battendo Napoli 77-71. La squadra dimostra solidità e continuità, confermando il proprio valore e l’importanza di un percorso di crescita.

L’Olimpia Milano cambia marcia nella ripresa e continua a vincere in campionato. I biancorossi centrano la sesta vittoria di fila sbancando Napoli 71-77. Milano sapeva già di essere terza in classifica (in Coppa Italia prenderà Trieste al primo turno), mentre Napoli aveva appreso della sua aritmetica qualificazione solo un paio d’ore prima della partita, a causa dell’esclusione di Trapani dal campionato che ha rivoluzionato la classifica, togliendo due punti alle cinque squadre che l’avevano battuta (Bologna, Trento, Sassari, Tortona e Varese). Così i biancorossi arrivano ad un passo dalla vetta, a -2 da Bologna e Brescia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

