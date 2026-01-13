Unica Reti un anno da 12 milioni di valore generato | Priorità agli investimenti idrici e al territorio

Un anno dopo l’avvio delle attività, Unica Reti ha generato un valore di 12 milioni di euro, concentrandosi su investimenti in ambito idrico e territoriale. Ieri, a Cesenatico, è stato presentato il bilancio di un percorso che ha coinvolto la gestione integrata delle acque meteoriche e il potenziamento delle infrastrutture nella zona di Forlì-Cesena. Un aggiornamento importante per garantire efficienza e sostenibilità nel settore.

È stato presentato ieri, lunedì, a Cesenatico, nel corso dell'incontro pubblico "Acque meteoriche Forlì-Cesena: dalla gestione integrata al potenziamento delle infrastrutture. A quali risorse attingere?", il bilancio di sostenibilità 2024 di Unica Reti spa. L'evento, ospitato al Museo della.

