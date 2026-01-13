Undici lunghissimi secondi | ecco la forte scossa di terremoto ripresa da una telecamera
Alle 9:27, una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 Richter ha interrotto un momento di tranquillità. In pochi secondi, il movimento tellurico si è fatto sentire, catturato da una telecamera. Un evento che ricorda l’importanza di essere sempre preparati e di conoscere le misure di sicurezza in caso di emergenza sismica.
Sono le 9.27 quando la quiete viene disturbata da una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 Richter. Il movimento tellurico dura circa 11 undici secondi, come si evince dalla telecamera installata all'interno del Circolo Asyoli in corso Garibaldi. Due minuti più tardi è seguita un'altra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
