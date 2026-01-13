Undici lunghissimi secondi | ecco la forte scossa di terremoto ripresa da una telecamera

Alle 9:27, una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 Richter ha interrotto un momento di tranquillità. In pochi secondi, il movimento tellurico si è fatto sentire, catturato da una telecamera. Un evento che ricorda l’importanza di essere sempre preparati e di conoscere le misure di sicurezza in caso di emergenza sismica.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.