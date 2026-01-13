Undici lunghissimi secondi | ecco la forte scossa di terremoto ripresa da una telecamera
Alle 9:27, una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 Richter ha interrotto un momento di tranquillità. In pochi secondi, l’evento sismico ha provocato un movimento improvviso, catturato da una telecamera. Questo breve video documenta l’intensità di un terremoto che, seppur moderato, ha avuto un impatto immediato sulla zona interessata.
Sono le 9.27 quando la quiete viene disturbata da una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 Richter. Il movimento tellurico dura circa 11 undici secondi, come si evince dalla telecamera installata all'interno del Circolo Asyoli in corso Garibaldi. Due minuti più tardi è seguita un'altra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Undici lunghissimi secondi: ecco la forte scossa di terremoto ripresa da una telecamera
Leggi anche: “Ha svegliato tutti”. Forte terremoto nella notte, la scossa avvertita da migliaia di persone
CINQUANT’ANNI SENZA LA REGINA DEL GIALLO #accaddeoggi: il 12 gennaio 1976 moriva Ahatha Christie La medium prese il guanto da donna, se lo rigirò tra le mani con gli occhi socchiusi e rimase in silenzio per cinque lunghissimi minuti. Poi, fissando il - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.