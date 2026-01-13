Undici lunghissimi secondi | ecco la forte scossa di terremoto ripresa da una telecamera

Alle 9:27, una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 Richter ha interrotto un momento di tranquillità. In pochi secondi, l’evento sismico ha provocato un movimento improvviso, catturato da una telecamera. Questo breve video documenta l’intensità di un terremoto che, seppur moderato, ha avuto un impatto immediato sulla zona interessata.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.