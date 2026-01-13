Una strada nel ricordo dell’eroe Della Sala

A Bibbiena, una strada è stata intitolata a Carmine Della Sala, cittadino e eroe locale. La decisione ricorda il suo sacrificio, avvenuto 53 anni fa durante il servizio, e riconosce il suo valore con medaglie d’oro al valor militare e civile. L'iniziativa mira a mantenere vivo il suo ricordo e a rendere omaggio a chi ha dato tutto per la comunità.

BIBBIENA La cittadina casentinese ricorda uno dei suoi eroi con l'intitolazione di una strada appuntato Carmine Della Sala, morto in servizio 53 anni fa e decorato di medaglia d'oro al valor militare e medaglia d'oro al valor civile. L'evento, organizzato dal sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli e dell'amministrazione comunale, su proposta del comandante della Compagnia Carabinieri di Bibbiena capitano Domenico Gaudio, si è svolto alla presenza delle autorità provinciali civili, militari e religiose, della vedova Anna Cecconi e dei figli Roberto, Paolo e Antonella, di rappresentanze dell'Arma in servizio e in congedo e di numerosi cittadini, a testimonianza del profondo legame tra l'istituzione e la comunità locale.

