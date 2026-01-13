Una storia che sarebbe potuta finire in tragedia

Una giornata di snorkeling nelle acque di Fernando de Noronha si è improvvisamente trasformata in un momento di grande pericolo per Tayane Cachoeira Dalazen. Quello che sembrava un normale pomeriggio di immersione si è rivelato una situazione potenzialmente tragica, mettendo a rischio la sua incolumità. Un episodio che ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e richiede sempre attenzione e rispetto.

Q uello che doveva essere un tranquillo pomeriggio di snorkeling nelle acque cristalline di Fernando de Noronha, in Brasile, si è trasformato in un istante di puro terrore per Tayane Cachoeira Dalazen. L’avvocata di 36 anni, originaria di San Paolo, si trovava in apnea quando è stata attaccata da uno squalo nutrice. Un video, diventato rapidamente virale, mostra il predatore nuotare intorno alla donna prima di avventarsi sul suo quadricipite, trascinandola verso il fondale. Il tutto sotto gli occhi increduli di un’amica e di una guida locale. Ocean, l’amica degli squali. guarda le foto L’incidente con lo squalo: la testimonianza. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una storia che sarebbe potuta finire in tragedia Leggi anche: Strage di Capodanno a Crans Montana, l’ambasciatore italiano Cornado rivela: “Non è stata una disgrazia, la tragedia si sarebbe potuta evitare” Leggi anche: Esplosione in aula, petardo lanciato da fuori perfora un banco. Tanta paura: “Sarebbe potuta essere una strage” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sergio Perez rivela che in passato avrebbe potuto correre per la Ferrari o per la Mercedes; Il cavaliere oscuro: il destino del Joker di Heath Ledger svelato da un videogame cancellato; Dentro alla fabbrica divorata dalle fiamme: “Siamo distrutti, ma si riparte”; Pareggio col Cagliari: un altro mattone nel muro della salvezza. Crans-Montana, parla il fidanzato: “L’ho vista bruciare, era l’inferno! La storia dei sapori veneziani non sarebbe completa senza menzionare il vino, tanto amato dagli abitanti della laguna. Quali vini si potevano gustare nella Venezia del passato e dove venivano serviti I vini si dividevano in quelli forestieri, importati dal Levant - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.