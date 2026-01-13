Una piazza per Khamenei e un’altra per gli impiccati | perché no?

L’articolo esplora l’ipotesi di dedicare piazze diverse a figure contrastanti, come Khamenei e gli impiccati, sollevando questioni sulla memoria e sulla rappresentazione pubblica. Si propone un’analisi critica del ruolo dei giovani e dei giornalisti nel promuovere iniziative che riflettano le tensioni e le dinamiche politiche del Paese, evidenziando la complessità delle scelte simboliche e il loro impatto sulla società.

Sarebbe consolante se i giovani pro Pal, insieme ai sani intellettuali del paese, più i giornalisti molto, anzi, moltissimo compassionevoli, promuovessero una grande manifestazione per appoggiare il compagno supremo Ali Khamenei, massimo nemico d’Israele, perciò amico stretto dei promotori. Ma sarebbe altresì consolante se nascesse, sotto impulso degli stessi promotori. una grande manifestazione per sostenere, contemporaneamente, i compagni manifestanti massacrati a Teheran dai carissimi mullah. Potrebbe infatti perfino accadere, un domani, di doversi vergognare a non essersi dichiarati per tempo dalla parte dei ragazzi impiccati, fucilati, o incarcerati dal sodale regime pro Pal. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

