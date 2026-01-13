Una piazza per Khamenei e un’altra per gli impiccati | perché no?

L’articolo esplora l’ipotesi di dedicare piazze diverse a figure contrastanti, come Khamenei e gli impiccati, sollevando questioni sulla memoria e sulla rappresentazione pubblica. Si propone un’analisi critica del ruolo dei giovani e dei giornalisti nel promuovere iniziative che riflettano le tensioni e le dinamiche politiche del Paese, evidenziando la complessità delle scelte simboliche e il loro impatto sulla società.

POSTA! CARO DAGO, ORA MI ASPETTO CHE LANDINI E I PRO-PAL SCENDANO IN PIAZZA A SOSTEGNO DI KHAMENEI.. x.com

I fuochi al centro delle strade, i canti e gli slogan di "morte a Khamenei" e "lunga vita allo Scià". Nonostante il blackout di internet e un bilancio di decine di morti e migliaia di arresti, il popolo iraniano non si ferma. E torna in piazza per portare avanti una prot - facebook.com facebook

