Una piazza per Khamenei e un’altra per gli impiccati | perché no?
L’articolo esplora l’ipotesi di dedicare piazze diverse a figure contrastanti, come Khamenei e gli impiccati, sollevando questioni sulla memoria e sulla rappresentazione pubblica. Si propone un’analisi critica del ruolo dei giovani e dei giornalisti nel promuovere iniziative che riflettano le tensioni e le dinamiche politiche del Paese, evidenziando la complessità delle scelte simboliche e il loro impatto sulla società.
Sarebbe consolante se i giovani pro Pal, insieme ai sani intellettuali del paese, più i giornalisti molto, anzi, moltissimo compassionevoli, promuovessero una grande manifestazione per appoggiare il compagno supremo Ali Khamenei, massimo nemico d’Israele, perciò amico stretto dei promotori. Ma sarebbe altresì consolante se nascesse, sotto impulso degli stessi promotori. una grande manifestazione per sostenere, contemporaneamente, i compagni manifestanti massacrati a Teheran dai carissimi mullah. Potrebbe infatti perfino accadere, un domani, di doversi vergognare a non essersi dichiarati per tempo dalla parte dei ragazzi impiccati, fucilati, o incarcerati dal sodale regime pro Pal. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Un'altra grande firma per il 'Pisa Summer Knights 2026': in piazza dei Cavalieri arrivano gli Skunk Anansie
Leggi anche: Dilagano le proteste in Iran: migliaia in piazza, bloccato internet. Khamenei: "Trump pensi ai problemi del suo paese"
Una piazza per Khamenei e un'altra per gli impiccati: perché no? - L’idea geniale di una manifestazione a doppio obiettivo risolverebbe molte obiezioni di coscienza: sostenere i mullah anti- ilfoglio.it
POSTA! CARO DAGO, ORA MI ASPETTO CHE LANDINI E I PRO-PAL SCENDANO IN PIAZZA A SOSTEGNO DI KHAMENEI.. x.com
I fuochi al centro delle strade, i canti e gli slogan di "morte a Khamenei" e "lunga vita allo Scià". Nonostante il blackout di internet e un bilancio di decine di morti e migliaia di arresti, il popolo iraniano non si ferma. E torna in piazza per portare avanti una prot - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.