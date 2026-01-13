Dopo la scomparsa di Giorgio Luzi all’inizio del 2026, Ancona Servizi annuncia l’ingresso di una nuova figura per sostituirlo. La società prosegue il proprio percorso di sviluppo, garantendo continuità e stabilità nelle attività. La transizione avviene nel rispetto dell’eredità lasciata dal manager maceratese, con l’obiettivo di rafforzare i servizi offerti e rispondere alle esigenze della comunità.

La scomparsa di Giorgio Luzi, avvenuta all’inizio del 2026, oltre al dolore provocato dalla notizia ha creato una serie di vuoti nelle aziende in cui il manager maceratese era impegnato in prima linea. Oltre al ruolo di Amministratore delegato di Conerobus, Luzi, infatti era soprattutto il Direttore generale di Ancona Servizi, la società multiutility controllata al 100% dal Comune di Ancona. Mentre in Conerobus l’intero assetto gestionale e la governance sono in una fase di attesa in vista di un possibile, ma non scontato, rimescolamento delle forme e delle cariche, in Ancona Servizi si andrà all’individuazione di una nuova figura in grado di poter sostituire il lavoro fatto per l’ex Mobilità&Parcheggi da Luzi: "Una notizia a cui non riusciamo ad adeguarci purtroppo e chi ha colpito nel profondo spiega Daniele Berardinelli, assessore comunale di Ancona con delega proprio ai rapporti con Ancona Servizi . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Una nuova figura per sostituire Luzi ad Ancona servizi: la società va avanti"

Leggi anche: Montegridolfo e Sassofeltrio, presentati i servizi assistenziali di prossimità e la nuova figura dell’Infermiere di famiglia

Leggi anche: Ancona sempre più città universitaria: arriva la nuova “University Card” tra sconti, cultura e servizi. Appello ai commercianti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Una nuova figura per sostituire Luzi ad Ancona servizi: la società va avanti; Addio a Giorgio Luzi, amministratore e manager di grande valore.

"Una nuova figura per sostituire Luzi ad Ancona servizi: la società va avanti" - La scomparsa di Giorgio Luzi, avvenuta all’inizio del 2026, oltre al dolore provocato dalla notizia ha creato una serie ... ilrestodelcarlino.it