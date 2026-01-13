Il Cajun seasoning è un condimento tipico della Louisiana, nato dall’incontro di diverse culture. La sua origine risale al popolo Acadiano, immigrato francese stabilitosi nel XVII secolo nella regione oggi nota come Louisiana. Questa miscela di spezie rappresenta un patrimonio culturale che riflette le radici storiche e gastronomiche di un’area ricca di tradizioni e influenze diverse.

L’origine della miscela di spezie Cajun è legata indissolubilmente al popolo Acadiano, i coloni francesi che si stabilirono in quella che oggi è la Nuova Scozia, in Canada, all’inizio del XVII secolo. Sopportando condizioni difficili e sviluppando una cultura distintiva, furono brutalmente allontanati dai Britannici nella Grande Espulsione ( Le Grand Dérangement ) tra il 1755 e il 1764. Molti di questi esuli intrapresero un viaggio, trovando infine rifugio nelle paludi e nelle praterie della Louisiana meridionale. Qui, gli Acadiani, ribattezzati Cajun, si insediarono e vissero, intrecciando le diverse influenze culinarie dei nativi americani, dei coloni spagnoli, degli schiavi africani e dei commercianti caraibici. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Una mescolanza di popolazioni ha dato origine al Cajun seasoning, il condimento più famoso della Louisiana

