Una meravigliosa 67enne sul red carpet per ricevere il Timeless Award

A 67 anni, Sharon Stone ha ricevuto il Timeless Award agli Astra Film Awards di Los Angeles, dimostrando il suo stile e la sua eleganza senza tempo. L'evento ha rappresentato un momento di riconoscimento per la sua carriera e il suo contributo nel mondo dello spettacolo, aprendo il 2026 con una nota di classe e raffinatezza.

I niziare il 2026 con il passo di una diva intramontabile: Sharon Stone ha incantato Los Angeles in occasione degli Astra Film Awards, dove è stata onorata con il Timeless Award. A 67 anni, l’attrice ha dimostrato che il glamour non ha data di scadenza. Si è presentata a Beverly Hills con un outfit firmato Zuleyha Kuru che fonde sapientemente la tendenza mob wife con un tocco boudoir decisamente seducente. L’abito, un tubino in maglia color caramello e oro con collo alto e senza maniche, ha attirato ogni sguardo grazie a un profondo spacco laterale e a una cascata di frange che danzavano a ogni suo movimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una meravigliosa 67enne, sul red carpet per ricevere il Timeless Award Leggi anche: Springsteen, il Boss si spoglia sul red carpet Leggi anche: Kasia Smutniak brilla, Maria Esposito con una treccia lunghissima sul red carpet. Le pagelle della nona giornata Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. OPERAIO 67ENNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA, FRANCESCO PALERMO, PERDE LA VITA IN UN INCIDENTE SUL LAVORO A VIGGIANO Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio a Viggiano, in Basilicata, dove un u - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.