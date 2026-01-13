Una meravigliosa 67enne sul red carpet per ricevere il Timeless Award
A 67 anni, Sharon Stone ha ricevuto il Timeless Award agli Astra Film Awards di Los Angeles, dimostrando il suo stile e la sua eleganza senza tempo. L'evento ha rappresentato un momento di riconoscimento per la sua carriera e il suo contributo nel mondo dello spettacolo, aprendo il 2026 con una nota di classe e raffinatezza.
I niziare il 2026 con il passo di una diva intramontabile: Sharon Stone ha incantato Los Angeles in occasione degli Astra Film Awards, dove è stata onorata con il Timeless Award. A 67 anni, l’attrice ha dimostrato che il glamour non ha data di scadenza. Si è presentata a Beverly Hills con un outfit firmato Zuleyha Kuru che fonde sapientemente la tendenza mob wife con un tocco boudoir decisamente seducente. L’abito, un tubino in maglia color caramello e oro con collo alto e senza maniche, ha attirato ogni sguardo grazie a un profondo spacco laterale e a una cascata di frange che danzavano a ogni suo movimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it
