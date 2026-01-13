Una cinquantina di Mamme Miss al casting per un nuovo film

Nell'ultimo fine settimana, si è svolto un casting organizzato dalla società romana Imago Film e coordinato da Sammaurese Te. A partecipare sono state circa cinquanta mamme Miss, in cerca di opportunità nel mondo del cinema. L’evento ha visto la presenza di molte interessate, offrendo un’occasione di visibilità e di possibile inserimento nel settore audiovisivo.

Nell’ultimo fine settimana, organizzato dalla società cinematografica “ Imago Film ” di Roma e coordinato dalla società sammaurese “Te.Ma Spettacoli” di Paolo Teti, all’ Hotel Rosalba di San Mauro Mare, si è tenuto un casting cinematografico per le riprese del prossimo film dal titolo “Un drammatico imprevisto”, con la presenza di Lucia Macale produttrice della società “Imago Film” e del regista Claudio Rossi Massimi. Al casting hanno partecipato una cinquantina di Mamme Miss, vincitrici del concorso nazionale di bellezza e simpatia “Miss Mamma Italiana”, provenienti da tutta Italia, tra loro anche: Adriana Pino, Antonella Burattoni e Claudia Sangiorgi di Ravenna; Barbara Semeraro di Forlì; Valentina Crescimbeni, Franca Pulvirenti, Santa Maria Cabral, Livia Collini ed Ilenia Milandri di Cesena; Alessandra Radice di Cesenatico; Francesca Bartolini ed Iva Sarti di San Mauro Pascoli; Fatima El Atifi di Rimini ed Eliane Festas di Cattolica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una cinquantina di Mamme Miss al casting per un nuovo film Leggi anche: Le 'Mamme Miss' romagnole protagoniste del casting per la nuova produzione cinematografica Leggi anche: Woody Allen, nato Allan Stewart Königsberg, 90 anni e una cinquantina di film (di cui molti splendidi) Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Una cinquantina di Mamme Miss al casting per un nuovo film. Una cinquantina di Mamme Miss al casting per un nuovo film - Nell’ultimo fine settimana, organizzato dalla società cinematografica “Imago Film” di Roma e coordinato dalla società sammaurese “Te. ilrestodelcarlino.it

A San Mauro Mare il casting per un film. Tra le protagoniste alcune Mamme Miss - Nell’ultimo fine settimana, organizzato dalla società cinematografica “Imago Film” di Roma e coordinato dalla società sammaurese “ Te. altarimini.it

Al casting hanno partecipato una cinquantina di 'Mamme Miss', vincitrici del concorso nazionale di bellezza e simpatia “Miss Mamma Italiana” - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.