Una cavalletta predatrice scoperta per la prima volta nei Colli Euganei

Una scoperta significativa nei Colli Euganei riguarda la presenza della cavalletta predatrice Saga pedo, una delle più grandi d’Europa. Per la prima volta, questa specie è stata individuata e confermata nel Parco Regionale, arricchendo la biodiversità locale e offrendo nuovi spunti di interesse per la conservazione e lo studio ambientale della zona.
Un ritrovamento straordinario nei Colli Euganei: per la prima volta la cavalletta predatrice Saga pedo, tra le più grandi d’Europa, è stata confermata all’interno del Parco Regionale. La scoperta, pubblicata sulla rivista internazionale Biodiversity Journal, amplia la conoscenza della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
