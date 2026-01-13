Un tempo per ogni cosa | il nuovo esordio letterario di Pierangela Del Prete

Il 14 gennaio 2026, presso la chiesa di Santa Lucia a Brindisi, prende il via la seconda edizione invernale della

BRINDISI - Si inaugura con un viaggio letterario nel cuore del Salento la seconda edizione invernale della "Rassegna del Chiostro", che aprirà le sue porte mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 19:00, presso la chiesa di Santa Lucia a Brindisi. Protagonista del primo dei cinque appuntamenti in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

